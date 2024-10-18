НАТО объявила о планах по увеличению своего военного присутствия на границах РФ

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО будет наращивать производство и закупку вооружения как для поддержки украинского правительства, так и для пополнения собственных арсеналов. Он выступил с этим заявлением на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-членов НАТО, передает ТАСС.

Рютте акцентировал внимание на том, что союз продолжит усиливать свои позиции на восточной границе и будет активно закупать новое вооружение, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийское оснащение и современные истребители пятого поколения.

По его данным, участники встречи в Брюсселе согласовали план по активизации процесса стандартизации вооружений НАТО, а также разработке единых стандартов для новых военных технологий альянса, в числе которых и беспилотные летательные аппараты.

Ранее Генсек Рютте заявлял, что новый штаб НАТО по поддержке Украины приведет к переменам на поле боя.

В этом штабе, а также в расположенных рядом логистических пунктах будут находиться примерно 700 военнослужащих.

NSATU будет заниматься координацией обучения и поставок военного снаряжения для Украины от стран НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.