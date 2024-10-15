Генсек Рютте: новый штаб НАТО по поддержке Украины приведет к переменам на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что новое командование альянса станет «реальным изменением ситуации» на украинском фронте. Эти заявления были сделаны во время его визита в новый штаб НАТО по поддержке безопасности и обучению на Украине (NSATU), который размещен в Висбадене, Германия, передала «Лента.ру».

В этом штабе, а также в расположенных рядом логистических пунктах будут находиться примерно 700 военнослужащих.

NSATU будет заниматься координацией обучения и поставок военного снаряжения для Украины от стран НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, штаб окажет помощь украинским военнослужащим в подготовке к будущим вызовам, как подтвердили представители альянса.

Рютте также подчеркнул, что новое командование не только окажет влияние на Украину, но и улучшит безопасность НАТО в целом.

Ранее Рютте заявил, что НАТО не боится угроз России и альянс продолжит поддержку Украины.