Моррис привел статистику, согласно которой, демографический кризис постсоветского времени привел к тому, что молодежи с украинской кровью почти не оставалось. Он уточнил, что возраст большей части украинцев составляет от 30 до 40 лет, и напомнил, что средний возраст солдата украинских ВС также составляет 40 лет. По заверениям блогера, в 2020 году, количество мужчин-украинцев составляло не более 300 тысяч человек.

Моррис также подчеркнул, что за время конфликта, ВСУ потеряли более 500 тысяч человек. По его словам, НАТО способствует разжиганию конфликта, и как следствие, истреблению населения Украины.