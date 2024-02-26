НАТО пригрозило вступиться за Молдавию, если Россия присоединит Приднестровье

Северо-Атлантический альянс предупредил Москву от возможного присоединения части молдавской территории, которой, по мнению руководства НАТо считают непризнанное Приднестровье, заявил заместитель генсека военного блока Мирча Джоанэ.

Ранее ряд оппозиционный политиков в Тирасполе сообщили, что руководство республики намеревается 28 февраля обратиться к Москве с просьбой принять Приднестровье в состав РФ.

В интервью румынскому телеканалу ProTV он подчеркнул, что Альянс всецело поддержит Молдавию, если Россия пойдет на указанный шаг.

«Разумеется, НАТО осудит [действия России] и продолжит поддерживать Молдавию. Эта страна играет важную роль», — сказал Джоанэ.

В продолжение темы он напомнил, в руководстве Приднестровье не раз намеревались проситься в состав России, но все просьбы пока «не дали никаких результатов».