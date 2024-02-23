Приднестровье 28 февраля попросится в состав России — СМИ

28 февраля непризнанная Приднестровская Молдавская республика может обратиться к руководству России с просьбой о принятии данного территориального образования в свой состав, пишет «МК» со ссылкой на местного оппозиционного политика Геннадия Чорба.

Как отметил политик, на указанную дату в Тирасполе назначен «съезд депутатов всех уровней». По словам Чорбы, обращение Приднестровья якобы уже согласовано с Кремлем.

«На съезде должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу [Днестра], принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля [президент России] Владимир Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное Собрание в ускоренном порядке удовлетворит поступившую просьбу», — рассуждает оппозиционер.

Чорба добавил, что на съезде будут ссылаться на результаты референдума 2006 года, когда в республике уже обращались к России с подобной просьбой.

В то же время стоит отметить, что, поскольку официальный Тирасполь ни о чем таком не информировал, все сказанное Чорбой может вполне оказаться очередным спровоцированным Западом информационным вбросом.

Ранее мы писали, что Молдавия пригрозила не дать России открыть избирательные участки в Приднестровье на выборах президента.