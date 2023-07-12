Депутат нац. ассамблеи Венесуэлы Рой Даса дал комментарий касаемо заявления генcека НАТО Столтенберга о том, что альянс начал снабжение и подготовку бойцов ВСУ еще после Майдана, в 2014 году. Об этом сообщили РИА Новости .

Даса заявил, что НАТО вмешались в вопрос еще тогда. Именно тогда, по словам депутата, альянс начал осаду РФ в сферах политики и дипломатии при помощи украинских бойцов.

Даса также заявил, что НАТО занимает определенную политическую позицию в отношении всех стран, отказывающихся «преклонить колени перед США».

Вмешательство Столтенберг признал во вторник, 11 июля. Он заявил, что еще тогда альянс начал снабжать и тренировать украинских солдат.

Страны-члены НАТО уже признали место Украины в альянсе. Ее готовы пригласить к членству, но только когда согласятся все остальные участники. Примерные сроки для вступления Украины не обозначаются.