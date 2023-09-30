НАТО стянули дополнительные силы к границам с Украиной
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Румыния стягивает дополнительные силы к украинской границе на фоне возросшего беспокойства НАТО касаемо ситуации в данном регионе. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что румынская сторона двигает к границе средства ПВО и размещает там дополнительные пункты для наблюдения вместе с патрулями.
Уточняется, что румынское правительство предпринимает подобные меры на фоне того, что НАТО обеспокоены ситуацией на территории Украины. Альянс боится, что конфликт может зайти дальше украинских земель и заступить на территорию НАТО.
Недавно ВВС Соединенных Штатов прислали 4 единицы F-16 на румынскую авиабазу с целью усилить патрулирование воздуха над Черным морем.