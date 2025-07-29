Государства, входящие в Североатлантический альянс, пытаются хоть как-то помочь Украине и пытаются с этой целью еще больше надавить на РФ. Такую точку зрения привело агентство Bloomberg.

Издание утверждает, что ФРГ ведет переговоры с Соединенными Штатами, а также рядом других стран о возможности отправки в Киев новых систем противовоздушной обороны Patriot.

«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина», — указали журналисты.

Они добавили, что правительство Зеленского стало считать получение новых средств ПВО от Запада одним из приоритетов в своей политике.

Ранее эксперт Нимайер из ФРГ заявил, что НАТО разрабатывает провокацию, направленную против Калининградской области. Специалист отметил, что в странах НАТО распространяются заявления о том, что Россия намеренно глушит GPS-сигналы с территории Калининградской области, что, по их мнению, является частью операций российских спецслужб. Полагает, что эти обвинения могут быть использованы для организации провокации, которая может быть осуществлена как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора.