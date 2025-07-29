По мнению Ральфа Нимайера, возглавляющего Немецкий совет за конституцию и суверенитет, НАТО разрабатывает провокацию, направленную против Калининградской области. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Поводом для агрессивных действий, как считает Нимайер, может послужить мнимое создание помех GPS-сигналам, якобы исходящих из региона. Он подчеркнул, что подобный сценарий вполне вероятен в ближайшее время.

Нимайер отметил, что в странах НАТО распространяются заявления о том, что Россия намеренно глушит GPS-сигналы с территории Калининградской области, что, по их мнению, является частью операций российских спецслужб.

Политик полагает, что эти обвинения могут быть использованы для организации провокации, которая может быть осуществлена как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора.

Нимайер также предположил, что НАТО может пойти на такой шаг, особенно в случае полного поражения киевского режима, так как альянсу потребуется поддерживать конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что умер польский генерал Вальдемар Скшипчак, угрожавший Калининграду.