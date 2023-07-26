НАТО усилит разведку в районе Черного моря на фоне выхода России из зерновой сделки

НАТО планирует нарастить разведывательные силы в районе Черного моря после прекращения зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина, который состоялся в рамках саммита альянса в Вильнюсе.

17 июля Россия официально объявил о выходе из черноморской инициативы.

«НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», – сообщается в документе.

Также в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО нарастило свое присутствие в Черном море еще в 2022 году. Одна из причин – возникновение новых многонациональных боевых групп в Румынии и Болгарии, которые омывает море.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Впоследствии российская сторона несколько раз продлевала действие инициативы.

Для реализации цели черноморской инициативы – беспрепятственного вывоза из украинских портов зерна для нуждающихся государств, РФ разблокировала черноморские коридоры. После выхода из зерновой сделки Россия отозвала эти обязательства.

Владимир Путин неоднократно заявлял о неэффективности зерновой сделки для российской стороны. По его словам, нуждающиеся государства не получали необходимое количество продовольствия. Зерно, наоборот, направлялось в обеспеченные страны.