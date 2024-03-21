«Национальная оборона»: Британия предлагает организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева

Британия предложила создать буферную зону вокруг украинской столицы из высокоманевренных сил НАТО, направив освободившиеся остатки ВСУ в зону боевых действий. Соответствующее предположение выдвинули российские ученые Академии военных наук в своем материале для журнала «Национальная оборона» .

Эксперты заявили, что воспользовавшись фактором повышения мобильности, Соединенное Королевство предложило к лету текущего года подготовить к вводу на Украину сил НАТО из румынского и польского приграничья. Ученые считают, что сделано это будет для создания буферной зоны вокруг Киева.

По мнению британского руководства, высвободившиеся силы украинских ВС могут быть отправлены на фронт для попытки подрыва российских наступательных возможностей и дальнейшего принуждения России к переговорам, считают авторы.