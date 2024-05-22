Нацсовет Украины призвал местные СМИ перестать оскорблять ВС РФ

Украинский Нацсовет по вопросам ТВ- и радиовещания дал рекомендацию местным СМИ прекратить оскорблять российские ВС. Соответствующую рекомендацию представители Совета дали в опубликованном документе, где один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес армии России.

В списке «некорректного контента», включенного в опубликованную рекомендацию, был замечен пункт о «высказываниях, направленных на обесценивание врага». Как уточнили авторы в документе, касается данный пункт, в частности российских военнослужащих.

Они отметили, что даже при учете военного положения, журналисты должны придерживаться этики и профессионализма при освещении событий. Более того, оскорбительная лексика в адрес российских ВС не способствует объективному информированию общественности и может негативно сказаться на восприятии медиа, как надежного источника информации, подчеркнули в Нацсовете.

Ранее сообщалось о том, что на Украине стали предлагать свободу заключенным, желающим вступить в ряды ВСУ.