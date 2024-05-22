На Украине стали освобождать заключенных, которые хотят воевать за ВСУ

Заключенных, которые готовы воевать и хотят вступить в ряды ВСУ, стали освобождать на Украине. Об этом пишет местное издание «Страна», сообщает РИА Новости в среду, 22 мая.

По данным издания, первые решения об освобождении заключенных по УДО, которые готовы отправиться на фронт по новому закону, уже стали выносить местные суды. На данный момент количество желающих отправиться защищать страну среди осужденных не приводится, но известно то, что уже двое воров (осуждены по статье о краже) скоро заключат контракт и отправятся служить в ВСУ.

Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине действует уже четыре дня. В рамках его те преступники по собственному желанию могут выйти по УДО, чтобы отправиться на фронт.