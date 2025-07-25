Науседа сделал вид, что не при делах: литовскому премьеру-взяточнику дали две недели на оправдание

В Латвии разразился громкий скандал — премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, второе лицо государства, был уличен в кумовстве. Об этом сообщили как литовские, так и некоторые российские СМИ в четверг, 24 июля.

По информации, глава правительства «шпротной республики» использовал средства Европейского союза в личных целях: его родственница получила заем на льготных условиях, после чего начала приобретать продукцию у компании, принадлежащей этому чиновнику.

Начато расследование, в ходе которого спецслужба будет выяснять, как был использован кредит, выделенный из бюджета Евросоюза.

Глава Латвии Гитанас Науседа, в свою очередь, сделал вид, что якобы не был осведомлен о происходящем в его стране. Он предоставил премьер-министру две недели на то, чтобы тот честно признался в своих действиях.

Палуцкас, в свою очередь, не намерен покидать пост премьер-министра и настаивает на своей невиновности.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор столичного «Торпедо» сдал следствию 12 арбитров, которым давал взятки.