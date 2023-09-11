Навального* могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США

Алексей Навальный* может стать частью многосторонней сделку по обмену заключенными между РФ и Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей стран Запада.

Сообщается, что обменять также могут арестованного в РФ сотрудника журнала WSJ Эвана Гершковича и экс-пехотинца Пола Уилана, задержанного на территории России по подозрению в шпионаже. Согласно информации журналистов, российское правительство, в свою очередь, хочет вернуть бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного пожизненно в Штатах.

* – включен в список террористов и экстремистов; его фонд находится в реестре организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией, запрещен в РФ