Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима за экстремизм

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщил по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости .

«Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – огласил решение судья.

В пятницу, 4 августа, Мосгорсуд рассмотрел новое дело на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области. Заседание проходило в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности участникам судебного процесса.

Навальный* был признан виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях. Прокурор настаивал на назначении наказания в виде 20 лет колонии особого режима.

Навального* арестовали 17 января 2021 года после возвращения в Россию из Германии за неоднократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Его завели в 2012 году на Навального* и его брата Олега.

Их обвинили в хищении средств «Ив Роше Восток» – российского филиала французской компании по производству косметических средств Yves Rocher. Навальным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совместно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Ранее Навальный* оскорбил судью Веру Акимову во время оглашения приговора за клевету в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко. Также обвиняемый получил штраф в размере 850 тысяч рублей.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение районного суда законным, а в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального* в список организаций и физических лиц, которые причастны к экстремистской деятельности и терроризму. По закону РФ, после этого банки обязаны заморозить средства таких лиц и приостановить их обслуживание.

Навальный* неоднократно высказывался против российской власти, подрывал конституционные устои страны. Он был редактором и автором YouTube-канала, где вел расследования якобы о коррупции российских чиновников и президента Росси Владимира Путина. Навальный* возглавлял «Фонд борьбы с коррупцией»** получал финансирование из-за рубежа. Он перестал функционировать на территории России 31 августа 2023 года.

*Росфинмониторингом внесены в список организаций и физических лиц, которые причастны к экстремистской деятельности и терроризму

**Минюстом РФ признан иноагентом