«Наверстывать упущенное». Белый дом запросит у Конгресса триллионы на оборону после «слабости» Байдена

Администрация США готовится обратиться к Конгрессу с инициативой о значительном увеличении военного бюджета в предстоящем фискальном году.

Как пояснил Кевин Хассетт, возглавляющий Совет национальной экономики при Белом доме, данная мера является ответом на обострение глобального соперничества в сфере безопасности и постоянный рост оборонных ассигнований у стратегических конкурентов Америки.

Поводом для заявления стали ранее озвученные президентом Дональдом Трампом планы по увеличению военного бюджета до $1,5 трлн к 2027 году. В нынешние непростые времена мы должны быть сильнее, заявил тогда президент. Хассетт в интервью CNBC подтвердил, что в ходе бюджетных дебатов администрация выступит за дополнительные инвестиции в оборону, чтобы наверстать отставание, образовавшееся в предыдущие годы.

При этом советник сделал важную оговорку: администрация Трампа намерена жестко контролировать расходование средств.

«Президент (Трамп - ред.) стремится к тому, чтобы рост расходов на оборону не оседал в прибылях компаний, а был направлен на обеспечение американских военнослужащих вооружением, необходимым для защиты страны», — заявил Хассетт.

На фоне этих заявлений некоторые наблюдатели, вроде журналиста Такера Карлсона, уже выразили мнение, что столь радикальный рост военных расходов может указывать на подготовку Вашингтона к глобальному конфликту. Текущий оборонный бюджет США, утвержденный Трампом в конце 2025 года, уже превышает $900 млрд.

Ранее Трамп заявил о том, что Путин и Зеленский заинтересованы в мире.