Навроцкий объявил, что Польша готова к размещению у себя ядерного оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу LCI заявил, что Польша должна получить право разместить на своей территории чужое ядерное вооружение и развивать собственную атомную энергетику.

Президент Польши не стал комментировать вопрос о планах Варшавы обзавестись собственным ядерным арсеналом. Он отметил, что "об этом пока рано говорить", но дал понять, что страна стремится получить достаточные гарантии своей безопасности.

«Она (Польша. – Прим. ред.) должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия. Как член НАТО мы бы хотели пользоваться этими гарантиями», – сказал Навроцкий.

Пока неясно, планирует ли Варшава разместить на своей территории французское ядерное оружие. Ранее Франция направила в Польшу три истребителя Rafale, которые могут нести ядерное вооружение.