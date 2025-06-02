Навроцкий обошел Тшасковского на президентских выборах в Польше

На выборах президента Польши победу одержал Кароль Навроцкий, представляющий консервативные политические взгляды. Он обошел действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом стало известно из сообщения телеканала Polsat.

По состоянию на 23:00 по местному времени (0:00 по московскому) Навроцкий лидирует с результатом 50,7%, в то время как его соперник набирает 49,3%.

Согласно первым данным опросов на выходе с избирательных участков, с небольшим преимуществом лидировал Тшасковский. Окончательные результаты выборов ожидаются в 3:00 по московскому времени.

Официально же итоги голосования польских граждан будут объявлены 2 июня.