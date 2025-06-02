Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий одерживает победу на выборах президента Польши, набрав 51% голосов избирателей, сообщает Польское телевидение, ссылаясь на данные Государственной избирательной комиссии после обработки 99,55% голосов избирателей.

Его конкурент, представитель правящей «Гражданской коалиции», ставленник Брюсселя Рафал Тшасковский, набирает 49% голосов.

В воскресенье вечером, 1 июня, в Польше завершилось народное волеизъявление во втором туре выборов президента страны. По результатам первого экзит-полла с минимальным отрывом лидировал Тшасковский, набрав 50,3% голосов. Он даже успел публично объявить себя победителем.

Однако через несколько часов результаты late-poll показали, что на первое место вышел кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набрав 50,7% голосов.

Итоги второго тура голосования будут объявлены после того, как все бюллетени будут подсчитаны. Это произойдет до вечера понедельника или уже в течение вторника.

Следует подчеркнуть, что Навроцкий выражает свою полную поддержку Соединенным Штатам, являясь убежденным сторонником политики Дональда Трампа. Более того, он крайне негативно относится к Украине, полагая, что польские военные не должны находиться на ее территории.