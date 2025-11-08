Назначение в ЦФО: федеральный чиновник покинул высокую должность в ФАС
Экс-замглавы ФАС Виталий Королев после отставки возглавит Тверскую область
Фото: [Химкинский военкомат/Медиасток.рф]
Премьер-министр России Михаил Мишустин официально освободил Виталия Королева от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Об этом пишет ТАСС.
Увольнение провели в связи с переходом на новую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Ранее, 5 ноября 2025 года, президент Владимир Путин подписал указ о назначении Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области, где ему предстоит сменить Игоря Руденю.
Виталий Королев, имеющий значительный опыт работы в ключевом контролирующем ведомстве, теперь возглавит один из субъектов Центрального федерального округа, где перед ним встанут задачи социально-экономического развития территории, требующие как антимонопольной экспертизы, так и комплексного подхода к управлению.
Ранее сообщалось, что глава района Самарской области официально ушел в отставку после скандала из-за видео.