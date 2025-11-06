Лишился работы после скандального видео: глава района Самарской области официально ушел в отставку

Глава Кинельского района Юрий Жидков официально уволен. Информация об этом появилась на сайте районной администрации. Отмечается, что отставку по собственному желанию приняли депутаты.

История с увольнением Жидкова стала резонансной из-за завирусившегося в октябре в интернете видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев «посылает» чиновника с нецензурными словами из-за недовольства его работой.

Последствием стрессовой ситуации стало ухудшение здоровья Жидкова — его госпитализировали с диагнозом «гипертонический криз». Позже Федорищев принес извинения за свою грубость, но решение об увольнении отзывать не стал.

Известно, что конкурс на замещение вакантной должности главы Кинельского района, запланированный на 29 сентября, не состоялся по причине отсутствия кандидатов, изъявивших желание занять этот пост.

