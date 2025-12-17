Правительство Финляндии не сможет помогать Украине, если ему придется выделять деньги из собственного бюджета. Такое заявление сделал финский премьер-министр Петтери Орпо, его точку зрения привела газета Financial Times.

Если у Евросоюза провалится план передачи Украине денег из числа замороженных российских средств на европейской территории, то у Финляндии нет другой возможности помочь Киеву. У Хельсинки нет никакого резервного плана на этот счет. По словам политика, финны не смогут направлять украинцам заметную помощь за счет собственного бюджета.

«Это невозможно», — указал Орпо.

Ранее сообщалось, что в парламенте Финляндии уличили во лжи собственную главу МИД. По словам депутата Юрттиахо, министр Валтонен откровенно лжет при словах, что на Россию сто лет никто не нападал. Он напомнил про участие финской армии в войне на стороне Гитлера и про нападение на СССР в 1941 году.