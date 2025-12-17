Когда финский министр иностранных дел Элина Валтонен говорит, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал, то она откровенно лжет. Такое заявление сделали в парламенте Финляндии, слова депутата Йоханнеса Юрттиахо привела газета Iltalehti.

По информации издания, депутат выступил во время пленарного заседания и оценил заявление, ранее сделанное руководителем МИД. Он прямо обвинил Валтонен в распространении ложных данных.

«Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции „Барбаросса“ в июне 1941 года», — указал он.

Юрттиахо также спросил у министра, не стоило ли ей сначала перепроверить информацию, прежде чем озвучивать ее перед прессой. Валтонен проигнорировала этот вопрос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе МИД Финляндии, как ее страна дважды нападала на Россию. Она подчеркнула, что действия Финляндии были направлены на захват приграничных российских территорий, населенных финно-угорскими народами, такими как карелы, вепсы и некоторые другие.