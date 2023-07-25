Назван срок жизни солдат ВСУ в боевых действий
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ВСУ несут огромные потери при своих попытках прорвать линию обороны ВС РФ. Об этом сообщил журнал Military Watch.
Как сообщили источники издания, на некоторых участках фронта, срок жизни бойца ВСУ может быть меньше 4 часов. В Military Watch добавили, что причиной для этого является решение Киева об отправке на фронт необученных солдат в качестве «мяса».
Ранее украинские бойцы рассказывали изданию Kyiv Post о том, что ВСУ теряет половину подразделения на каждом километре в контрнаступлении. Как заявили военные, они не считают, что такой прогресс оправдывает все жертвы, на которые они идут.
Недавно врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские солдаты сдаются в плен группами после начала контрнаступления.