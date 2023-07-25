ВСУ несут огромные потери при своих попытках прорвать линию обороны ВС РФ. Об этом сообщил журнал Military Watch .

Как сообщили источники издания, на некоторых участках фронта, срок жизни бойца ВСУ может быть меньше 4 часов. В Military Watch добавили, что причиной для этого является решение Киева об отправке на фронт необученных солдат в качестве «мяса».

Ранее украинские бойцы рассказывали изданию Kyiv Post о том, что ВСУ теряет половину подразделения на каждом километре в контрнаступлении. Как заявили военные, они не считают, что такой прогресс оправдывает все жертвы, на которые они идут.

Недавно врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские солдаты сдаются в плен группами после начала контрнаступления.