Назван возможный кандидат на пост президента Украины

Если на Украине состоятся выборы президента в следующем году, скорее всего, победу в них одержит Владимир Зеленский. Если не он, то главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный. Об этом сообщил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт заявил, что Зеленский может победить, но его популярность от этого не вырастет. Но это может положительно сказаться на его легитимности, и позволит ему повышать тон в диалогах с Западом, считает Журавлев. Даже если Зеленский и проиграет, политолог сомневается, что это кто-то заметит.

«В условиях военного положения вряд ли стоит ждать наблюдателей от оппозиции», – резюмировал он.

Журавлев подметил, что сейчас сложно говорить об альтернативных кандидатах, потому что в разгаре конфликта, политическая элита практически исчезла, ее место заняли военные. Самым популярным военным эксперт назвал Залужного.