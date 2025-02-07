Названа главная ошибка Трампа в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, когда угрожает России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России», — сказал он.

Главная ошибка Трампа в том, считает Риттер, что он хочет диктовать свои условия, однако с Россией такой номер не пройдет.

Риттер также уличил президента США в попытках играть «в крутого парня» с российской экономикой, в основе которой лежит нефть.

«Даже если вы снизите (рыночную цену. — Прим. ред.) до $45, они все равно заработают денег. <...> Мы, с другой стороны, уничтожим нашу нефтяную экономику», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что на Западе узнали о разногласиях в администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине.