Названа главная ошибка Трампа в конфликте на Украине
Трампа уличили в нежелании признать победу России над Украиной
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Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, когда угрожает России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России», — сказал он.
Главная ошибка Трампа в том, считает Риттер, что он хочет диктовать свои условия, однако с Россией такой номер не пройдет.
Риттер также уличил президента США в попытках играть «в крутого парня» с российской экономикой, в основе которой лежит нефть.
«Даже если вы снизите (рыночную цену. — Прим. ред.) до $45, они все равно заработают денег. <...> Мы, с другой стороны, уничтожим нашу нефтяную экономику», — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что на Западе узнали о разногласиях в администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине.