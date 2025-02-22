Названа страна, в которой готовы принять Зеленского

Владимира Зеленского готова будет принять только Франция, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Свою позицию он объяснил тем, что это единственное государство, власти которого не будут оглядывать на мнение США.

Остальные страны, считает Дубинский, не захотят портить отношения с Путиным и Трампом.

Накануне издание New York Post писало, что в окружении Трампа считают, что Зеленскому нужно срочно уехать из Украины и лучшим местом жительства для него будет переезд во Францию.

Ранее в США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа.