Названо время обращения президента РФ к россиянам в Новый год

Обращение главы государства к гражданам РФ в этом году в честь Нового года заняла примерно четыре минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что именно такой продолжительностью стал ролик, показанный жителям камчатки, которые уже встретили 2024 год.

Уточняется, что в своем обращении российский лидер обратился участникам спецоперации и к российским семьям.

Добавляется, что обращение Владимира Путина было записано по традиции на фоне стен Кремля.