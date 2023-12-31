Названо время обращения президента РФ к россиянам в Новый год
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
Обращение главы государства к гражданам РФ в этом году в честь Нового года заняла примерно четыре минуты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что именно такой продолжительностью стал ролик, показанный жителям камчатки, которые уже встретили 2024 год.
Уточняется, что в своем обращении российский лидер обратился участникам спецоперации и к российским семьям.
Добавляется, что обращение Владимира Путина было записано по традиции на фоне стен Кремля.