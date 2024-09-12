Названы сроки принятия решения об ударах западным оружием вглубь России

Решение об ударах западным оружием вглубь России может быть принято в течение пары дней.

Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал утверждение The Guardian о решении разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории.

По мнению Пушкова, в настоящее время идет подготовка общественного мнения.

Сейчас это очень обсуждаемая тема, чтобы был дан «задний ход», считает он.

Решение может быть принято в течение нескольких дней, написал Пушков в своем телеграм-канале.