Названы сроки принятия решения об ударах западным оружием вглубь России
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Пушков прокомментировал вброс The Guardian о решении разрешить Украине бить вглубь России.
Решение об ударах западным оружием вглубь России может быть принято в течение пары дней.
Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал утверждение The Guardian о решении разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории.
По мнению Пушкова, в настоящее время идет подготовка общественного мнения.
Сейчас это очень обсуждаемая тема, чтобы был дан «задний ход», считает он.
Решение может быть принято в течение нескольких дней, написал Пушков в своем телеграм-канале.