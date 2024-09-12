Зеленского возмутил отказ Монголии арестовать Путина

Президент РФ Владимир Путин 2 и 3 сентября находился с официальным визитом в Монголии.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал власти республики арестовать российского лидера, сославшись на то, что Монголия — подписант Римского статута, который обязывает страну исполнять решения Международного уголовного суда (МУС).

Однако Монголия отказалась арестовать президента РФ, сославшись на энергетическую зависимость и политику нейтралитета, передает Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

Решение монгольских властей возмутило Зеленского. Он заявил, что ответственность за отказ властей Монголии арестовать Путина лежит на всех странах мира. В ходе выступления на международной конференции United for justice он призвал остановить деградацию системы права, передает «Интерфакс Украина».

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ» в период с начала военных действий на Украине.

Однако власти РФ заявили, что это решение не имеет никакой юридической силы, так как Россия вышла из-под юрисдикции МУС еще в 2016 году.

Ранее сообщалось о том, что Путин удивил китайцев своим внешним видом во время визита в Монголию.