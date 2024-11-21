Названы возможные цели сбитой системой ПВО Севастополя ракеты «Нептун»

Целями украинской противокорабельной ракеты «Нептун», которую в четверг, 21 ноября, сбила система противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе, могли быть ключевые военные и стратегические объекты города.

Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, несмотря на то, что ракету сбили на значительном расстоянии от берега, ее целями могли быть системы ПВО, военные предприятия и аэродромы, которые находятся в пределах досягаемости ракетного удара.

«"Нептун" — это аналог советской крылатой ракеты. Такие есть на вооружении и у нас. На Украине их смогли модернизировать», — отметил Дандыкин.

Он подчеркнул, что данная ракета обладает дальностью действия от 220 до 250 км. До начала специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил эксперт, «Нептун» находился на вооружении лишь одного дивизиона.

Ранее о том, что в Севастополе сбили противокорабельную ракету «Нептун», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. На фоне этого в регионе работала воздушная тревога.