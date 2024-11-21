В Севастополе сбили противокорабельную ракету «Нептун»

В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Об этом в мессенджере сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что, в связи с этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам градоначальника, все службы были переведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — отметил Развожаев.

В 16:31 мск губернатор объявил об отбое ракетной атаки в городе.

Противокорабельная ракета Р-360 «Нептун» представляет собой украинскую дозвуковую маловысотную ракетку, разработанную для уничтожения судов с водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных объектов.

Ракеты разработал Киевское конструкторское бюро «Луч. Они основаны на советских ракетах Х-35, но отличаются от них увеличенным размером, большей дальностью действия и усовершенствованной системой управления.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями.