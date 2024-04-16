NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану

США не намерены вступать в военные действия против Исламской Республики Иран, передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

Согласно полученным данным, на это в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху прямо указал президент США Джо Байден. Отмечается, в частном порядке последний заявил собеседнику, что опасается попыток со стороны Тель-Авива втянуть Вашингтон в более широкий конфликт в ближневосточном регионе.

«Байден донес до своего ближневосточного союзника, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана», — передает телеканал.

В то же время, как добавили собеседники журналистов, США считают израильский военный ответ на недавнюю воздушную атаку Ирана «неизбежным», надеясь, что он станет довольно «ограниченным по масштабам».

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.