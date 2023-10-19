NBC: Байден собрался отправить киевскому режиму еще $60 млрд финансовой помощи

Нынешняя администрация США продолжает с завидным упорством залезать в карман американских налогоплательщиков, слепо веря, что отправляемые миллиарды долларов Украине помогут киевскому режиму успешно противостоять проводимой Россией спецоперации.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден готовит очередной транш финансовых вливаний Украине, который грозит стать рекордным по своей сумме. Как передает телеканал NBC News, глава Белого дома запросит у американского конгресса порядка $60 млрд.

«Хотя пакет дополнительного финансирования ещё не доработан, он, скорее всего, потребует $60 млрд для Украины», — говорится в статье.

Также телеканал добавляет, помимо помощи Киеву Байден собирается запросить у конгрессменов еще $40 млрд для помощи Израилю и Тайваню.