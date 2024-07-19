Российские врачи пророчат Байдену риск тромбообразования и отказ от президентства

Коронавирус обнаружили у президента США Джо Байдена уже в третий раз. И хотя он переносит болезнь в легкой форме, повторный вирус может вызвать действительно тяжелые осложнения, вплоть то летального исхода. Свои предположения в беседе с KP.RU сделали российские врачи.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что ковид проходит у всех по-разному, в том числе и пожилых людей. В случае Байдена ситуация сложнее: политик в зоне риска. По словам специалиста, когнитивные особенности налицо, а это значит повышается вероятность получить тромбообразование. Помочь может детоксикация и куча обследований. Сама Лапа считает, что Байдена лечат хорошие врачи и он еще поживет.

Доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов считает, что демократ на самом деле болен не коронавирусом.

«На мой взгляд, сейчас у Байдена не совсем настоящий коронавирус, а постковидный синдром. Потому что та вакцина, которую ему применяли, не соответствует штамму, которым сейчас он заболел, и практически не защищает его, а, может даже, наоборот, ухудшить состояние», — отметил врач.

Специалисты напомнили, что коронавирус повреждает мелкие сосуды, в том числе и в мозге. В сочетании с деменцией ухудшится кровообращение, следовательно, болезнь будет прогрессировать и делать Байдена еще более неработоспособным.

Ранее сообщалось, что демократы решили отложить голосование по кандидатуре Байдена.