Группа Village People исполнит любимую песню Трампа в честь инаугурации президента США

Фронтмен музыкального коллектива Village People Виктор Уиллис заявил, что 19 января в Вашингтоне группа примет участие в нескольких мероприятиях, приуроченных к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об музыкант сообщил в Facebook*.

В своем послании он заявил, что вместе с другими членами группы надеется на превращение песни «Y.M.C.A.», пользующуюся популярностью у Трампа, в композицию, способную объединить страну после прошедших выборов. Что касается непосредственно церемонии инаугурации, то она пройдет 20 января и в гораздо более официальной обстановке. На мероприятие было приглашено множество гостей, но особняком стоит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь.

Дональд Трамп сделал трэк «Y.M.C.A.» своей визитной карточкой, а также стал героем одного из вирусных видео со своим участием, на котором республиканец весело танцует под хит Village People после победной речи.

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