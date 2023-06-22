NBC: провокационное заявление Байдена о китайском лидере застало врасплох американских чиновников

До этого все силы Белого дома были брошены на поиск общего языка с Си Цзиньпином. Заявление президента Соединенных Штатов стало полностью неожиданным для Госдепартамента.

Ранее Джо Байден заявил, что лидер Китая является диктатором, который лишен информации. Это было сказано менее чем через сутки после того, как секретарь Госдепа Энтони Блинкен отрапортовал, что ему удалось продвинуться по пути диалога с Пекином. Такой демарш Байдена стал огромным неприятным сюрпризом для американского правительства. Мнение чиновников привел телеканал NBC.

Тем не менее, источники канала считают, что подобное высказывание президента не должно ухудшить отношения между Вашингтоном и Пекином, равно как и обнулить тот прогресс, которого достиг Блинкен.