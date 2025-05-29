NBC: жесткая риторика в США может подтолкнуть Трампа к новым санкциям против РФ

Сторонники жесткой политики по отношению к России, так называемые ястребы, могут вынудить президента США Дональда Трампа пойти на новые меры против Москвы, передает телеканал NBC News.

Отмечается, что новые ограничения могут включать введение пошлин в размере 500% на товары тех стран, которые торгуют с Россией.

Также среди ключевых инициатив — законопроект о торговых пошлинах, который предусматривает введение санкций в случае отказа российской стороны выполнить условия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Законопроект предполагает расширение санкционного режима на российскую нефть, газ, уран и другие стратегические ресурсы.

Несмотря на давление со стороны конгрессменов, президент Трамп накануне заявил, что не намерен прибегать к новым санкциям против РФ, считая, что это может негативно сказаться на возможностях дипломатического диалога и перспективе урегулирования кризиса на Украине.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, какой ущерб отечественной экономике могут принести новые санкции США.