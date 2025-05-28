СМИ сообщили о намерении администрации США ввести против России новые экономические санкции из-за того, что Москва и Киев делают недостаточно для мирного урегулирования вооруженного украинского конфликта. Политолог Сергей Марков рассказал, какой ущерб отечественной экономике могут принести новые санкции США. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, глава Белого дома не хочет принимать никаких санкций против России, а, напротив, хочет отменить уже существующие санкции, поскольку они толкают российскую экономику в объятия Китая и, таким образом, дают Пекину доступ к огромным природным ресурсам России.

Эксперт добавил, что экономика Поднебесной является ключевым стратегическим конкурентом Штатов, поэтому она сокращает роль США в глобальном мире, а это прямо не выгодно Вашингтону.

По его мнению, сам американский лидер не раз заявлял о том, что антироссийские санкции являются чудовищной глупостью команды Байдена. Однако в случае, если европейцам удастся поссорить Дональда Трампа и Владимира Путина, мнение главы Белого дома может измениться.

Ранее президент США объяснил, почему не хочет вводить новые санкции против РФ.