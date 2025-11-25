«Не без Европы». Зеленский поставил условие для встречи с Трампом: как это изменит расклад сил на переговорах?

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о своей готовности к диалогу с президентом США Дональдом Трампом.

Ключевым условием такой встречи украинский лидер назвал обязательное участие в переговорах представителей европейских стран.

Как передает издание «Страна.ua», Зеленский акцентировал, что намерен обсуждать с американским коллегой чувствительные темы внешней политики, однако дипломатический формат должен быть расширен за счет европейских партнеров.

Сообщается, что Андрей Ермак, возглавляющий Офис президента Украины, в беседе с Axios подтвердил заинтересованность Киева в скорейшей организации саммита. В качестве возможной даты называется 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения. По словам Ермака, большая часть позиций мирной формулы, разработанной двумя странами, уже синхронизирована, хотя итоговый документ существенно отличается от первоначального 28-пунктного плана Вашингтона.

При этом тема территориальных уступок остается одним из тех вопросов, которые требуют личного обсуждения на высшем уровне. Американская сторона, со своей стороны, полагает, что работа над соглашением вышла на завершающую стадию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве назвали дату встречи Зеленского и Трампа для подписания мира.