«Не будет долго терпеть»: президент Ирана мог намекнуть на скорую войну с Израилем словами о «красных линиях»

Эбрахим Раиси, президент Ирана, заявил, что Израиль пересек все «красные линии». Теперь, по его словам, все желающие могут предпринять необходимые меры по отношению к происходящему.

Учитывая то, что незадолго до заявления Раиси глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении объявить Израиль страной-военным преступником, высказывание его иранского коллеги может звучать как призыв к действию. Политолог Сергей Разгуляев объяснил, что имел в виду Раиси, и как будет развиваться ситуация дальше.

«Слова президентов Ирана и Турции — это очень серьезный повод для Израиля задуматься и остановиться, пока не поздно, пока не произошла страшная катастрофа, и в конфликт не вошел по сути весь исламский мир. Иран не будет долго терпеть варварские выходки Израиля. Ведь с террористами переговоров, как мы знаем, никто не ведет. Эскалация происходит со скоростью света», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фраза Раиси о том, что каждый теперь волен поступать так, как хочет, считает собеседник, является прямым сигналом для других мусульманских государств. Уже в ближайшем будущем они могут включиться в конфликт, чтобы защитить Палестину.

«Власти Пакистана уже предлагали нанести ядерный удар по Израилю в случае, если тот не остановит кровопролитие в Газе. Менее агрессивно, но не менее четко обозначили свою позицию Турция, Иран, Ливан, Сирия, Йемен, Ирак и Афганистан. Эти государства способны, в том числе и одновременно, выступить на стороне сектора Газа», — уверен Разгуляев.

Ранее мы сообщали, что Европу может захлестнуть волна терактов из-за поддержки Израиля.