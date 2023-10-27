«Утопят в крови»: Европу может захлестнуть волна терактов из-за поддержки Израиля

Израиль во время конфликта с ХАМАС уже проявил себя не с лучшей стороны, продемонстрировав жестокость и безжалостность по отношению к палестинцам. Из-за этого во многих странах мира проходят антиизраильские митинги, а в Турции владельцы кафе и магазинов вовсе отказываются обслуживать евреев.

Протесты и негатив — не худшее, что может случиться в данный момент. Политолог Сергей Разгуляев рассказал, во что еще может вылиться палестино-израильский конфликт. По его мнению, вскоре Европу может накрыть волна терактов, связанных с антиизраильскими настроениями.

«Практически вся Европа безоговорочно встала на сторону Израиля, взяла курс на поддержку ЦАХАЛ, не замечая того, что творится в Газе — как разрушаются школы и больницы под голословные заявления израильских лидеров о том, что там скрываются боевики ХАМАС. А сколько людей Израиль оставляет под завалами разрушенных жилых домов», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно данным исследовательского центра Pew, напомнил эксперт, количество мусульман в Европе достигает 44 млн. Они каждый день видят, что страны оказывают активную поддержку Израилю — и словом, и делом. Открытым остается один вопрос — как долго такие люди будут терпеть геноцид их единоверцев и ярую поддержку этого на Западе.

«Едва ли не в каждой европейской стране уже проходят мощнейшие пропалестинские шествия. И все мы помним бельгийского стрелка, который «отомстил за мусульман», убив двух футбольных фанатов. А ведь террористических группировок в Европе предостаточно — это и уже известные запрещенные организации, и еще не проявившие себя радикальные движения. В один момент они могут «зажечь» ЕС изнутри, и чем усерднее Израиль топит в крови население Газы, тем агрессивнее утопят в крови тех, кто это поддерживает», — предупредил Разгуляев.

Ранее выяснилось, почему ЦАХАЛ не пытается выкрасть своих заложников.