«Не для уклонения»: Дания лишит убежища мужчин с Украины

Власти Дании приняли решение прекратить предоставление убежища гражданам Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам иностранцев и интеграции королевства.

Правительство страны инициировало пересмотр законодательства о временном проживании для украинцев, чтобы пресечь попытки уклониться от призыва на военную службу. Поправки затронут мужчин мобилизационного возраста, не имеющих официального подтверждения освобождения от исполнения воинского долга.

Глава ведомства Мортен Бедсков заявил, что, несмотря на твердую поддержку Киева, Копенгаген намерен устранить юридические пробелы, которые могут подрывать оборонный потенциал Украины. Министр подчеркнул:

«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооруженные силы», — подчеркнул министр.

Нововведения не затронут ранее выданные разрешения на проживание. Согласно статистике на начало мая 2026 года, на территории Дании находилось около 47,6 тысячи украинских беженцев призывного возраста.

Ранее сообщалось о том, что власти ирландского города Корк выселяют украинских беженцев из гостиницы.