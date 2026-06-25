Одним — секс, а другим — слова: профессор Гарварда объяснил, почему мы ревнуем по-разному

Гарвардский профессор Артур Брукс разложил по полочкам то, о чем догадывались многие пары: мужчины и женщины ревнуют совершенно по-разному, и их триггеры лежат в разных плоскостях. Об этом сообщает ABC.

Брукс утверждает, что эволюционно мужчины заточены на продолжение рода, поэтому их ревность — это реакция на угрозу собственному генетическому наследию. Мысль о том, что партнёрша может заняться сексом с соперником, запускает у них животный механизм защиты. А вот женщины, по его словам, гораздо больше боятся эмоциональной измены.

Им важнее, чтобы мужчина не вкладывал свои чувства и внимание в другую женщину, ведь это ставит под угрозу их статус и ресурсы, которые он обеспечивает. Иными словами, мужчина боится потерять тело, женщина — душу.

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