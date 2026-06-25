Балкон как грядка: садовод рассказал, как вырастить огурцы и клубнику в квартире, не выходя из дома

Мечта о свежих огурцах и клубнике круглый год осуществима даже без дачи — садовод Григорий Зеленцов раскрыл секреты балконного огородничества, которые позволят новичкам собирать урожай уже через несколько недель. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт рекомендует стартовать с укропа, петрушки, базилика, мяты, салата и зеленого лука — они растут быстро и прощают ошибки. При хорошем освещении можно рискнуть и с более капризными культурами: компактными сортами томатов, сладкого перца, огурцов и даже клубники. Однако для этого придется докупить светодиодные фитолампы и установить таймер на 12–14 часов в сутки — естественного света на балконе часто не хватает, особенно в пасмурные дни.

Главные ошибки новичков, по словам садовода, — слишком маленькие горшки и перегрев на застекленных балконах. Многие боятся холода, а на самом деле растения страдают от жары, когда солнце превращает балкон в духовку. От этого томаты сбрасывают цветки, зелень становится жесткой и горькой. Поэтому проветривание иногда важнее полива. Также этаж имеет значение: на высоте растения больше подвержены ветру, так что контейнеры лучше ставить у стен или использовать защитные экраны.

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