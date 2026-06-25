Львица схватила и сожрала ребенка на глазах у деда

Кошмарная трагедия разыгралась в индийской деревне Чатури: редчайшая азиатская львица выскочила из темноты, вырвала пятилетнего мальчика из рук деда и утащила в джунгли, где и сожрала его. Об этом сообщает DeshGujarat.

Трагедия случилась 24 июня в штате Гуджарат, у границы с заповедником Гирский лес — единственным местом на планете, где обитает популяция азиатских львов. Вечером мальчик с дедом возвращались домой, когда из зарослей выпрыгнул хищник. Львица схватила ребенка и мгновенно скрылась в джунглях, пока дед, обезумев от ужаса, звал на помощь.

Односельчане организовали поиски, но нашли лишь частично съеденные останки в километре от деревни. Прибывшие лесники и чиновники развернули облаву, поймав пять львов, включая ту самую убийцу. Экспертиза подтвердила: в желудке одной из самок — фрагменты тела Прату.

Ранее стало известно, что 8 из 10 пар ругаются из-за еды.