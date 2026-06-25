40 тысяч человек под землей: Венесуэла подсчитывает пропавших после двух мощнейших толчков

Венесуэла переживает одну из самых страшных катастроф в своей истории: после серии разрушительных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 число пропавших без вести перевалило за 37 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти с каждым часом. Об этом сообщает Sky News.

Два мощных толчка произошли в ночь на 25 июня, после чего последовало еще 30 подземных ударов, которые превратили целые города в руины. По данным геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго — 7,5. Это сравнимо с сильнейшими сейсмическими событиями последних десятилетий. Спасательные службы страны мобилизованы, однако труднодоступность многих районов и продолжающиеся афтершоки затрудняют работу.

Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что список погибших, к сожалению, будет расти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Семьи пропавших публикуют фотографии близких на специальных сайтах, надеясь получить хоть какую-то информацию.

Ранее в Индии редкая азиатская львица утащила и съела пятилетнего мальчика.