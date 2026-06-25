«Это не магия, а биология». Садовод дал советы по выращиванию клубники и огурцов на балконе

Некоторые культуры – овощи, ягоды и пряные травы – реально выращивать прямо в городской квартире. Рекомендации для россиян, задумавшихся о домашнем огороде на балконе, в беседе с «Газетой.Ru» дал садовник Григорий Зеленцов.

Эксперт отметил, что новичкам лучше всего начинать с укропа, петрушки, базилика, мяты, листовых салатов и зеленого лука. При условии хорошего освещения, уточнил он, можно получить урожай и с компактных разновидностей томатов, сладкого перца, огурцов, а также клубники. Для дополнительной подсветки Зеленцов советует применять светодиодные фитолампы, включенные через таймер на 12–14 часов в сутки.

Садовник предостерегает от попыток сразу обустроить полноценный мини-огород и предлагает ограничиться двумя-тремя нетребовательными культурами, например, зеленью.

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«Она быстро растет, не требует сложного ухода, а первый урожай можно получить уже через несколько недель», – пояснил специалист. При подборе овощных сортов он рекомендовал обратить внимание на балконные и карликовые – они дают более стабильный урожай.

В числе типичных ошибок эксперт назвал слишком тесные горшки и перегрев растений на остекленных балконах. «Многие боятся, что растениям будет холодно, но они чаще страдают от жары. Из-за перегрева томаты сбрасывают цветки, а зелень становится жесткой и теряет вкус. Регулярное проветривание иногда важнее полива», – рассказал Зеленцов. Он также добавил, что урожайность может зависеть от этажа: на высоте растения сильнее подвержены ветру, поэтому контейнеры лучше ставить у стен или использовать защитные экраны.