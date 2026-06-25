«Розовый язык превращается в бледный и синий». Кинолог назвала первые симптомы теплового удара у собак

У домашних питомцев потовые железы развиты слабо, поэтому основная теплоотдача идет через дыхательную систему. Из-за этого критический перегрев наступает стремительнее, чем ожидает владелец, и при отсутствии экстренных мер может привести к гибели животного. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила специалист-кинолог Юлия Солтан.

«Самые частые сигналы — учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость», — пояснила эксперт.

Она добавила, что к более серьезным признакам относятся шаткость походки, рвотные позывы, диарея, а также изменение окраса слизистых оболочек — их покраснение или побледнение. В особо тяжелых случаях у животного начинаются судороги и может наступить потеря сознания, подчеркнула кинолог.

Солтан рекомендовала при обнаружении симптомов теплового удара немедленно перенести питомца в проветриваемое прохладное помещение. Затем следует приступить к постепенному снижению температуры тела, увлажняя прохладной водой области лап, подмышечных впадин и живота.

Ранее сообщалось о том, что владельцы собак чаще расходуют на питомцев более 5 тысяч рублей.